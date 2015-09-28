بعثة الزمالك تغادر تونس عائدة إلى القاهرة

غادرت بعثة فريق الزمالك تونس عائدة إلى القاهرة, بعد انتهاء مشاركة الفريق بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتى انتهت بهزيمة الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف أمام النجم الساحلي.

ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى القاهرة في وقت لاحق مساء اليوم, بكامل البعثة من لاعبين وجهاز فني وإداري.

وقد منح الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور أيمن فريد, اللاعب حمادة طلبه مدافع الفريق راحة يومين من التدريبات بعد الإصابة التى لحقت به بكدمة فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك والنجم الساحلي.

ومن المقرر أن يغيب طلبه عن لقاء الإياب بين الفريقين والذى سيجمعها السبت المقبل بالقاهرة.

وقال مدير الكرة لفريق الزمالك إسماعيل يوسف, إن الفريق ما زال أمامه فرصة لتحقيق الفوز في مباراة الإياب .

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بأربعة أهداف مقابل لا شئ لضمان التأهل لنهائي الكونفدرالية.