أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعثة الزمالك تغادر تونس عائدة إلى القاهرة

Google+ Print
بعثة الزمالك تغادر تونس عائدة إلى القاهرة بعثة الزمالك تغادر تونس عائدة إلى القاهرة

الزمالك – أرشيفية

غادرت بعثة فريق الزمالك تونس عائدة إلى القاهرة, بعد انتهاء مشاركة الفريق بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتى انتهت بهزيمة الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف أمام النجم الساحلي.

ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى القاهرة في وقت لاحق مساء اليوم, بكامل البعثة من لاعبين وجهاز فني وإداري.

وقد منح الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور أيمن فريد, اللاعب حمادة طلبه مدافع الفريق راحة يومين من التدريبات بعد الإصابة التى لحقت به بكدمة فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك والنجم الساحلي.

ومن المقرر أن يغيب طلبه عن لقاء الإياب بين الفريقين والذى سيجمعها السبت المقبل بالقاهرة.

وقال مدير الكرة لفريق الزمالك إسماعيل يوسف, إن الفريق ما زال أمامه فرصة لتحقيق الفوز في مباراة الإياب .

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بأربعة أهداف مقابل لا شئ لضمان التأهل لنهائي الكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا