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اسبوع ميلانو في يومه الخامس: من أفريقيا إلى ايطاليا

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اسبوع ميلانو في يومه الخامس: من أفريقيا إلى ايطاليا اسبوع ميلانو في يومه الخامس: من أفريقيا إلى ايطاليا

الإثنين 28-09-2015 14:09

تنوعت العروض في اليوم ماقبل الأخير من أسبوع الموضة في ميلانو، حيث قدمت عدداً من دور الأزياء الايطالية ابداعاتها ومجموعاتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2016، وأبرزها كانت "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana حيث وكالعادة أهدت الدار المجموعة لبلدها الأم لكن هذ المرة لم تستوحيها من "صيقليا" –مسقط رأس مؤسسي الدار- فحسب بل من جميع أرجاء ايطاليا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وركزَت على أهم معالمها السياحية وأبرز ما يميزها، وقد عبّرت عن كل ذلك من خلال التصاميم الرائعة والطبعات والرسومات على الأقمشة.
ومن جهة أُخرى قدمت دار "مارني" Marni مجموعة عصرية وحديثة، اعتمدت فيها على المُربعات اللونية وكأنها استوحتها من لعبة "الليغو" ودمجت فيها الأسلوب الكاجوال مع الأسلوب الرسمي لكن طبعاً على طريقتها المُبتكرة الخاصة.
مجموعة راقية قدمتها دار "سلفاتوري فيراغامو" Salvatore Ferragamo تنوعت بين الفساتين الناعمة، القمصان مكشوفة الأكتاف، التنانير الواسعة، والأردية "Capes" الصيفية الخفيفة. على لوحة ألوان هادئة ومريحة تدرجت بين الأزرق، الزيتي، الأسود، الكحلي، الزهري والبرتقالي.
لدى "ميسوني" Missoni رأينا مزيد من الخطوط الملوّنة التي تشتهر بها الدار، لكن هذه المرة على مجموعة غنيّة استوحيت من القبائل الأفريقية، ومن الستايل البوهيمي العملي، وكان هنالك الكثير من الألوان الحيوية والتصاميم الشبابية العصرية.
ما رأيك بما قدمته دور الأزياء في اليوم الخامس من أسبوع الموضة في ميلانو؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي