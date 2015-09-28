أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصر تحاول تثبيت لقاء زامبيا.. وتحضر البديل لمواجهته في الإمارات

Google+ Print
مصر تحاول تثبيت لقاء زامبيا.. وتحضر البديل لمواجهته في الإمارات مصر تحاول تثبيت لقاء زامبيا.. وتحضر البديل لمواجهته في الإمارات

وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميا على استضافة منتخب مصر في مباراتين وديتين يلتقي فيهما الفراعنة بالسنغال ثم، بـــ فريق أخر.

المصري يلعب أمام السنغال في الثامن من اكتوبر، وهيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة على لقاء ثان يخوضه الفريق في الـ11 من الشهر ذاته.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره الزامبي لإقناعه بخوض لقاء أمام الفراعنة، لكن الأخير مرتبط بمباراة أخرى يحاول تنظيمها يوم 10 اكتوبر.

وصرح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأن زامبيا وعدت مصر بمواجهتها في حال لم تنجح في إتمام مساعيها لإقامة لقاء يوم 10 اكتوبر.

في الوقت نفسه خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره في الرأس الأخضر ليكون الأخير البديل في حال لم تنجح مساعي مواجهة زامبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر