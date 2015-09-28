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كرة يد - القرعة ترحم الأهلي وتضع الزمالك في المجموعة الأصعب بكأس إفريقيا للأندية

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كرة يد - القرعة ترحم الأهلي وتضع الزمالك في المجموعة الأصعب بكأس إفريقيا للأندية كرة يد - القرعة ترحم الأهلي وتضع الزمالك في المجموعة الأصعب بكأس إفريقيا للأندية

أوقعت قرعة بطولة إفريقيا لكرة اليد نادي الزمالك في المجموعة الأصعب مع فريق الإفريقي التونسي ممثل القارة في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية إضافة لفريقي النجمة الليبي وبورنو النيجيري.

أما الأهلي فوقع في المجموعة الأولى السهلة نسبيا بجانب فرق ماندجي الجابوني، الاتحاد الليبي، وداد سمارة المغربي والشرطة الرواندي.

من ناحية أخرى وقع سبورتينج الممثل الثالث لمصر في البطولة مع صاحب الأرض فريق هلال ناظور المغربي، وساو الإيفواري، الشرطة الكونجولي وجي إس كي من الكونجو الديموقراطية.

وتقام البطولة في المغرب من 20 إلى 31 أكتوبر المقبل وسيلعب الزمالك في المجموعة الوحيدة بالبطولة التي تتضمن أربعة فرق.

وأسفرت القرعة التي أجريت صباح الإثنين عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الأهلي - ستاد ماندجي الغابوني – الإتحاد الليبي – وداد سمارة المغربي – الشرطة الراوندي.

المجموعة الثانية: الزمالك - الأفريقي التونسي - النجمة الليبي - بورنو النيجيري.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - الشرطة الكاميروني – الاتحاد النيجيري – إنتر كلوب الكونجولي.

المجموعة الرابعة: سبورتينج - هلال الناظور المغربي - وساو الإيفواري - الشرطة الكونجولي - جي إس كي من الكونجو الديموقراطية.

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