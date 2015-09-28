حكاية ' تخاريف أم سيسي ' التي وصف بها نبيل معلول خسارة الزمالك

خسر الزمالك من النجم الساحلي 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ليصف نبيل معلول محلل المباراة خسارة الفريق الأبيض لثلاثة من نجومه لصالح المنتخب العسكري بـ"تخاريف أم سيسي". فماذا كان يقصد؟

الزمالك دخل المباراة بدون الثلاثي أحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومحمد أبو جبل، بسبب انضمامه لمنتخب مصر العسكري.

ووضح تأثر الفريق الأبيض بغياب توفيق وصلاح، خاصة أن خطة جوزفالدو فيريرا المدير الفني تعتمد على ثلاثي في وسط الملعب.

كما أن توفيق كان أساسيا في مركز الظهير الأيمن أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والذي حسمه الزمالك 2-0.

كل هذا دفع نبيل معلول المحلل في شبكة beIN Sports لينفعل، ويصف إصرار المنتخب العسكري على ضم نجوم الزمالك قبل مباراة هامة في الكونفدرالية بـ"تخاريف أم سيسي". وهذه التعبير له حكاية في تونس.

هي عنوان أغنية للأطفال من التراث الشعبي التونسي. وتدور قصتها حول امرأة تدعى "أمي سيسي" قطعت ذيل قط جارتها بعدما أكل طعام ابنتها فصاح القط يرجوها أن تعيد ذيله.

أمي سيسي وافقت لكن بشرط أن يجلب لها السمن من "البقال"، وعندما ذهب إلى محل البقالة وافق صاحبه على منحه السمن لكن بشرط أن يجلب له اللبن من البقرة، وهكذا يدخل في دائرة من المهاترات حتى يحصل على ما يريد في النهاية ويعطي السمن لأمي سيسي فتلصق له ذيله من جديد.

من هنا تٌستخدم جملة "تخاريف أم سيسي" في تونس للتعبير عن الأمور غير الهامة التي تأخذ أكثر مما تستحق.

نبيل معلول لم يقصد أي إهانة بما قاله، فجملته "تخاريف أم سيسي" فهمت بالخطأ بسبب اختلاف اللهجات.