قبول 8095 من الطلاب الجدد بجامعة دمنهور مع بداية العام الدراسى

أعلن الدكتور محمد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور، انتظام سير العملية التعليمية فى بداية العام الدراسى الجديد بمختلف كليات الجامعة.

وأكد نائب رئيس جامعة دمنهور على استقرار الأوضاع الأمنية بالجامعة من خلال متابعة أعمال شركة فالكون المنوط بها التأمين الداخلى مع الأجهزة الأمنية لتأمين الجامعة من الخارج.

وأوضح نائب رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال صيانة المنشآت والمبانى بالمجمع النظرى بالأبعادية والمجمع العلمى ومن تجهيز المكتبات والمعامل وكذلك تحويلات الطلاب من مختلف الكليات للجامعة فى إطار العمل بالقواعد والنظم الكفيلة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

يذكر أن عدد طلاب جامعة دمنهور قد بلغوا أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بينهم 8095 طالبًا مستجدًا منهم 505 طلاب وطالبات بكلية الصيدلة، 311 بكلية الطب البيطرى، 705 بكلية العلوم، 152 بكلية التمريض، 372 بكلية الزراعة، 183 بكلية رياض الأطفال، 2686 بكلية التربية، 1576 بكلية الآداب، 1625 بكلية التجارة.