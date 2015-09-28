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بالصور.. انفجار ماسورة الصرف الصحى برافد الطريق الدولى وتوقف جزئى للطريق

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انفجرت ماسورة الصرف الصحى الواقعة أمام المنطقة الصناعية على رافد الطريق الدولى الساحلى الواصل بين كفر الشيخ وبلطيم، وارتفعت المياه على رافد الطريق الدولى مما عطل السيارات عن المرور كما امتلأت جوانب الطريق بمياه الصرف الصحى.

وأكد يونس عبد الرازق، رجل أعمال من بلطيم، أنه كل أسبوع تنفجر ماسورة الصرف الصحى أمام المنطقة الصناعية على رافد الطريق الدولى الساحلى وإغلاق الطريق بسبب المياه الغزيرة التى تواجدت على رافد الطريق الدولى الساحلى.

وأضاف: "ليست المرة الأولى ولكنها تتكرر مرات عدة وكل مرة يتم إصلاحها وتعود وتنفجر فى ظل إهمال من المسئولين لذا نطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيجاد حل لهذه المأساة المتكررة التى توقف الطريق من الجانبين أو من جانب واحد".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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