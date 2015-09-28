بالصور.. وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقليوبية يقدم التهنئة للمحافظ

قام وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقليوبية اليوم برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا ولفيف من الآباء الكهنة بالحضور إلى مبنى الديوان العام للمحافظة ببنها لتقديم التهنئة للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنين له ولشعب القليوبية دوام التوفيق والسداد ومزيدًا من التقدم والازدهار.

وأكد عبد الظاهر تفعيل دور المسجد والكنسية في توعية المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية النظافة في الشوارع ومساهمة المواطنين ماديًا وسلوكيًا في محاربة القمامة وتحقيق النظافة للشارع المصرى.

وقد أثنى نيافة الأنبا مكسيموس على حديث المحافظ قائلاً: "حقًا أن النظافة من الإيمان" ويجب أن نساهم نحن رجال الدين في القيام بهذا الدور التوعوي المهام.

وفى نهاية اللقاء أعرب الأنبا مكسيموس والوفد المرافق لنيافته عن عميق تهنئتهم وشكرهم للمحافظ على دعمه المستمر ولقائه الودود بهم والمليء بالمحبة والذي يجسد الترابط والوحدة الوطنية الرائعة بين أبناء الوطن الواحد.



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