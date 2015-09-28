محافظ سوهاج يستبعد مديرة مدرسة و6 وكلاء وموجهين لعدم انتظام العمل

استبعد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مديرة مدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج وعدد 3 وكيلات بالمدرسة، وعدد 3 موجهين للمواد التجارية عن العمل بإدارة المدرسة، وذلك بسبب عدم انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، جاء ذلك خلال تفقده للمدرسة وعدد من المدارس فى بداية العام الدراسى الجديد.

كما تفقد المحافظ مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسى بمدينة سوهاج الجديدة، حيث أكد أن المدرسة ستبدأ العمل الفعلى يوم السبت القادم لتكون أول مدرسة تبدأ العمل بمدينة سوهاج الجديدة وهى مجهزة بعدد 6 قاعات لرياض الأطفال وعدد 6 فصول للمرحلة الابتدائية.

وأكد المحافظ أهمية انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة، والعمل على توفير البيئة الجيدة للمعلم والطالب، كما تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، لرفع جميع الإشغالات من أمام المدارس والعشوائيات والتى تسبب إزعاجا للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ التعليمات بشأن توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب بالمدارس على مستوى القرى والمدن، وعدم ربطها بالرسوم المدرسية.