محافظ سوهاج يوافق على إقامة مسابقة لتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على إقامة مسابقة سياحية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع مستوى الوعى السياحى لأبناء المحافظة.

وتنقسم المسابقة إلى مسابقة ثقافية، عبارة عن كتابة بحث عن "الملك رمسيس الثاني وأهم أعماله"، شرط ألا يزيد سن المتسابقين عن 20 سنة، وألا يزيد البحث عن عشر صفحات، ومسابقة فنية عبارة عن عمل رسم فنى لأحد المناطق السياحية والأثرية بسوهاج فى مقاس كراسة الرسم شرط ألا يزيد السن عن 20 سنة، ومسابقة "أجمل صورة" عبارة عن إرسال صورة لأحد المعالم السياحية والأثرية أو الميادين العامة بسوهاج فى رسالة خاصة على صفحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بسوهاج.

وترسل الأعمال المشاركة بدءًا من أول أكتوبر القادم وحتى 15/10/2015م، ولمدة 15 يوماً بالبريد أو تسلم باليد بإدارة السياحة بديوان عام محافظة سوهاج، ولن يلتفت إلى الأعمال التى ترسل بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، وسيتم تحديد الفائزين عن طريق لجنة مشكلة من الديوان العام ومديرية التربية والتعليم والآثار بسوهاج، حيث يتم اختيار خمسة فائزين من كل مسابقة ويمنح الفائز جائزة مالية قدرها 100 جنيه وشهادة تقدير.