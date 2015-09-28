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محافظ البحيرة يحيل نائب رئيس المدينة ومسئولى المرافق للتحقيق

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محافظ البحيرة يحيل نائب رئيس المدينة ومسئولى المرافق للتحقيق محافظ البحيرة يحيل نائب رئيس المدينة ومسئولى المرافق للتحقيق
قام اليوم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة لمركز ومدينة أبو المطامير للوقوف على مستوى النظافة ومعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية حيث تفقد أعمال رصف شوارع المدينة وتجميل ميدان الشباب وقرر إحالة نائب رئيس المدينة ومسئولى المرافق بالوحدة المحلية للتحقيق لتقاعسهم في رفع تراكمات القمامة من منطقة السويقة ووجه رئيس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف حملات إزالة ورفع الإشغالات بالمدينة.

كما قام المحافظ بتفقد أقسام الطوارئ والعظام والباطنة والجراحة والعناية المركزة والحضانات بمستشفى أبو المطامير العام وتأكد من الانضباط الإدارى بالمستشفى وتواجد النوبتجيات من الأطباء وأطقم التمريض ووجه بسرعة إصلاح عدد 3 حضانات معطلة.

كما قرر إيقاف الأعمال الإنشائية بالمبنى الجديد بالمستشفى لحين مراجعة أمر الإسناد الخاص بالمقاول مع توقيع غرامة مالية علية لسوء أعمال التنفيذ.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق بالبحيرة بسرعة البدء في تنفيذ ورصف طريق ترعة الباشا حفاظًا على أرواح المواطنين والطلبة خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد.

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مصر 365