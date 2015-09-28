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وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة الإسكندرية

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وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة الإسكندرية وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة الإسكندرية
اختتم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى زيارته لجامعة الإسكندرية التى كانت قد بدأت صباح اليوم، واختتمت بتفقد المستشفى الرئيسى بالجامعة مع عدد من قيادات الجامعة.

ويلتقى وزير التعليم العالى مع الدكتور رشدى زهران بنادى فاروس البحرى عقب انتهاء جولته بجامعة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور أشرف الشيحى التقى صباح اليوم بمجلس جامعة الإسكندرية لبحث التطورات النهائية للكليات ومناقشة الخطة التعليمية للعام الدراسى الجديد ، كما التقى بطلاب كلية الطب فى حفل استقبال الطلاب الجدد وانهى زيارته بتفقد مستشفى الرئيسى الجامعى.
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