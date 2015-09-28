بالصور.. محافظ البحيرة يشيد باستعدادات معظم المدارس وجاهزيتها

قام اليوم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة تفقد خلالها عددًا من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بنطاق مركزي دمنهور وأبو حمص للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية وجاهزية المدارس وموقف أعمال الصيانة البسيطة بها بالإضافة إلى مستوى النظافة داخل وخارج المدارس.

أشاد محافظ البحيرة باستعداد معظم المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد وانتظام الطلاب والجهاز الإدارى.

كما قرر توقيع عدد من الجزاءات وتحويل عدد من مديرى المدارس للتحقيق واستبعاد آخرين لتقاعسهم في متابعة أعمال الصيانة البسيطة والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى وكذلك تدنى مستوى النظافة داخل وخارج مدارسهم ووجه بلفت نظر كل من مديري إدارات بندر دمنهور وأبو حمص وكوم حمادة التعليمية لتلافى السلبيات الموجودة بنطاق إداراتهم خلال أسبوع.

وقرر إحالة مديرى 4 مدارس بدمنهور للتحقيق واستبعاد مدير مدرسة محمد عيسى موسى الإعدادية بنين بكوم حمادة لتدنى مستوى النظافة بالمدرسة والإهمال في تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة لأثاث المدرسة وكذا استبعاد مدير مدرسة ناصر الثانوية بنين بكوم حمادة للإهمال الإدارى وعدم الانضباط والنظافة داخل المدرسة وعدم إجراء طابور الصباح بناءً على تقرير من المهندي فتحي عبد الغنى السكرتير المساعد خلال جولته صباح اليوم بتكليف من المحافظ للمرور على مدارس مركزى كوم حمادة إيتاى البارود.

وشدد المحافظ على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة بالمرور على جميع المدارس بنطاق إداراتهم لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتهاء كل أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس ومدى انتظام التلاميذ والمدرسين ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وإعداد تقرير بهذا الشأن للعرض على سيادته خلال أسبوع.

وفى ذات السياق قامت المهندسة نادية عبده نائب المحافظ ترافقها هناء شهاب مدير إدارة بندر كفر الدوار التعليمية ومحمد الصيرة السكرتير العام والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير المساعد بتكليف من المحافظ بجولات مماثلة داخل مراكز كفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير وكوم حمادة وإيتاى البارود تفقدوا خلالها عددًا من المدارس بتلك المراكز لمتابعة انتظام العملية التعليمية في أول يوم دراسي وإعداد تقارير بأهم الملاحظات التى تم رصدها خلال جولاتهم للعمل على تلافى السلبيات وتعظيم الإيجابيات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لصالح انتظام وحسن سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.



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