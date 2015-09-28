أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إصلاح المرافق لمدرستين بالمنتزه شرق الإسكندرية لاستقبال الدراسة

Google+ Print
قام حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية تحت إشراف اللواء عادل سلامة بإصلاح عدد 2 ماسورة مياه بكل من مدرسة مي زيادة بالمعمورة، ومدرسة عباس العتي بطوسون وذلك بمعاونة عادل البكرى معاون رئيس الحي للمرافق ومجموعة العمل المصاحبة له، حيث يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد2015-2016 وحرصًا على أن تكون مرافق المدارس المتواجدة بنطاق الحي في حالة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور سمير النيلى مدير إدارة غرب التعليمية والمتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غالبية المدارس التى كانت تحتاج إلى صيانة وترميم تم الانتهاء منها، وأشار إلى أن الجزء المتبقى سيتم الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر، كما أكد تحويل طلاب تلك المدارس التى تقع تحت الصيانة إلى مدارس أخرى مجاورة بالفترة المسائية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365