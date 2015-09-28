بالصور.. إصلاح المرافق لمدرستين بالمنتزه شرق الإسكندرية لاستقبال الدراسة

قام حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية تحت إشراف اللواء عادل سلامة بإصلاح عدد 2 ماسورة مياه بكل من مدرسة مي زيادة بالمعمورة، ومدرسة عباس العتي بطوسون وذلك بمعاونة عادل البكرى معاون رئيس الحي للمرافق ومجموعة العمل المصاحبة له، حيث يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد2015-2016 وحرصًا على أن تكون مرافق المدارس المتواجدة بنطاق الحي في حالة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور سمير النيلى مدير إدارة غرب التعليمية والمتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غالبية المدارس التى كانت تحتاج إلى صيانة وترميم تم الانتهاء منها، وأشار إلى أن الجزء المتبقى سيتم الانتهاء منه خلال شهرين على الأكثر، كما أكد تحويل طلاب تلك المدارس التى تقع تحت الصيانة إلى مدارس أخرى مجاورة بالفترة المسائية.



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