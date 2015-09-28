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إغماء أولياء أمور أمام إدارة جامعة الإسكندرية بسبب التحويلات الورقية

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إغماء أولياء أمور أمام إدارة جامعة الإسكندرية بسبب التحويلات الورقية إغماء أولياء أمور أمام إدارة جامعة الإسكندرية بسبب التحويلات الورقية
انهار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام مبنى إدارة جامعة الإسكندرية، بالشاطبى، بسبب رغبتهم فى مقابلة الدكتور أشرف الشيحى وزير للتعليم العالى لمطالبته بفتح التحويلات الورقية لتقليل الاغتراب.

وقامت إحدى أولياء الأمور بالصريخ أمام مبنى إدارة الجامعة اعتراضًا على موقف الوزير بتأجيل مشكلتهم إلى حين مناقشتها فى المجلس الأعلى للجامعات السبت القادم، ما تسبب لها فى حالة إغماء وقام الطلاب وأفراد الأمن الإدارى بعمل الإسعافات الأولية لها.

وأصيبت إحدى أولياء الأمور بحالة هياج عصبى فور علمها بخروج وزير التعليم العالى من الباب الخلفى لمبنى إدارة الجامعة "وقالت أنا بنتى بتموت فى الصعيد منكم لله".

يذكر أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى التقى بثلاثة من أولياء الأمور ووعدهم بحل مشكلة التحويلات الورقية لتقليل الاغتراب السبت القادم، ومناقشته فى المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة الأماكن المتبقية لدى كل جامعة.

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