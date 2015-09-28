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تقرير في الجول - الزمالك صاحب أفضل انتقام في التاريخ فهل يحقق ما عجز عنه الجميع؟

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تقرير في الجول - الزمالك صاحب أفضل انتقام في التاريخ فهل يحقق ما عجز عنه الجميع؟ تقرير في الجول - الزمالك صاحب أفضل انتقام في التاريخ فهل يحقق ما عجز عنه الجميع؟

بات الزمالك مطالبا بتسجيل أربعة أهداف كي يتأهل لنهائي الكونفدرالية التي خسر فيها ذهابا في نصف النهائي الأحد أمام النجم الساحلي التونسي 5-1.

وسيتعين على الزمالك زيارة شباك ضيفه السبت المقبل في مباراة الإياب أربع مرات دون أن يتلقى هدفا حتى يتأهل للمباراة النهائية.

ولم ينجح فريق مصري على مدار التاريخ في إقصاء منافسه حين احتاج لتسجيل أربعة أهداف وهو ما يرغب الزمالك في تحقيقه.

وإذا حدث هذا فسيكتب الفارس الأبيض أفضل عودة أو "Comeback" في تاريخ الأندية المصرية في المسابقات القارية.

1976

ويمتلك الزمالك أفضل عودة في النتيجة للأندية المصرية عبر التاريخ حين هزم جيش ميشال الإثيوبي عام 1976 في كأس الكؤوس الإفريقية في أول بطولة قارية يشارك بها.

خسر وقتها خارج ملعبه في دور الـ8 بهدفين مقابل لا شيء لكن استطاع الفوز في القاهرة بنصف درزن من الأهداف مقابل هدف.

سجل علي خليل وطه بصري أربعة أهداف مناصفة وأحرز وحيد كامل وحسن شحاتة هدفين مناصفة.

واستطاعت العديد من الأندية المصرية الفوز إيابا حين احتاجت لتسجيل ثلاثة أهداف على ملعبها كي تتأهل للدور التالي.

حدث ذلك 5 مرات - بخلاف فوز الزمالك - يستعرضها FilGoal.com.

دور الـ16 من دوري الأبطال 1981: خسر الأهلي 2-0 أمام نايل بيواريز الأوغندي وفاز إيابا 5-0.

دور الـ8 من كأس الكؤوس 1982: خسر المقاولون العرب 2-0 أمام أفريكا سبور الإيفواري وفاز إيابا 3-0.

دور الـ8 من كأس الكؤوس 1986: خسر الإسماعيلي 2-0 أمام كالومو الزائيري وفاز إيابا 3-0.

دور الـ8 من دوري الأبطال 1987: خسر الأهلي 2-0 أمام أفريكا سبور الإيفواري وفاز إيابا بركلات الترجيح بعد تسجيله لهدفين.

دور الـ16 من دوري الأبطال 2010: خسر الأهلي 2-0 أمام الاتحاد الليبي وفاز إيابا 3-0.

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