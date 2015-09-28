البلبولي لـ في الجول: كنا نخشى الزمالك.. فأعيطناه درسا كرويا

كان النجم التونس يخشى الزمالك، والنتيجة أنه فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

هكذا يحكي أيمن البلبولي حارس مرمى النجم والذي شارك في اللقاء الذي أنهاه الفريق التونسي بفوز كبير.

وقال البلبولي لـFilGoal.com: "كنا نخشى الزمالك".

وتابع "لكننا لهذا السبب أعطيناه حجمه في الملعب. احترمنا قيمته الكبيرة وهذا كان سر فوزنا".

وأضاف "بعدما أعيطنا الزمالك حجمه، أعيطناه درسا كرويا. لكن في إطار من التنافس والروح الرياضية بين ناديين كبيرين محترمين طبعا".

للأسباب نفسها يعلم البلبولي أن الموقعة لم تحسم بعد، وعلى فريقه أن يعمل لمنع عودة الزمالك في جولة الإياب.

وأفصح البلبولي "الكرة ليست علما صحيحا. وبالتالي يمكن أن تنعكس الأية في الإياب".

وأتم "لهذا علينا أن نعمل بأيدينا على ضمان الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب".