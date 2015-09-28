محكمة كويتية تعزل 15 مسئولاً حكوميًا من الوظيفة بينهم وزير

قضت محكمة الجنح الكويتية اليوم الاثنين، بعزل 15 مسئولاً حكومياً كويتيًا من الوظيفة.

وذكرت صحيفة" الجريدة" الكويتية اليوم الاثنين، أن الحكم شمل وزير الكهرباء الحالى احمد الجسار بعد حكم بحبسهم سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ.

كانت القضية قد بدأت فى العام 2007 على خلفية بلاغ تقدم به الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين فى ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال العام جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.

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