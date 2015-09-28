الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع الرئيس اليمنى فى نيويورك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات بعد ظهر اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وذلك على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع فى اليمن وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. وحضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكرى.

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