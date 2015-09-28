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الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع الرئيس اليمنى فى نيويورك

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الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع الرئيس اليمنى فى نيويورك الرئيس السيسى يجرى مباحثات مع الرئيس اليمنى فى نيويورك
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مباحثات بعد ظهر اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وذلك على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع فى اليمن وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. وحضر اللقاء وزير الخارجية سامح شكرى.

السيسى يلقى اليوم كلمة مصر بالدورة الـ70 للأمم المتحدة.. ويتحدث عن دور الشباب ومكافحة التطرف.. ويلتقى الرئيس السنغالى ورئيس وزراء إثيوبيا.. والرئاسة: "ديسالين" أكد أن سد النهضة سيكون رمزا للتعاون

الأمين العام للأمم المتحدة: يجب مواجهة الإرهاب فى جميع أنحاء العالم

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