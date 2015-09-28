الإندبندنت: القوات البرية الروسية قد تتجه لتحرير تدمر من أيدى "داعش"

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن القوات الروسية المتواجدة داخل سوريا لحماية 3 قواعد عسكرية بالسواحل السورية قبالة البحر المتوسط قد تجعل المدينة القديمة تدمر أول وجهة لها لاستردادها من أيدى مليشيات التنظيم المسلح "داعش" خلال فترة لن تتجاوز الثلاثة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة، أن طائرات روسية دون طيار تحلق بشكل دورى خلال الليل فوق المدينة القديمة لجمع المعلومات الاستخبارية، حيث من المنتظر أن تشن قوات بشار الأسد هجومًا على المدينة القديمة تحت غطاء من قصف الطائرات الروسية حول المدينة لتدمير معاقل مليشيات "داعش".

وقال دبلوماسيون سوريون، إن القوات الروسية تنتظر خطاب الرئيس "فلاديمير بوتين" بالجمعية العمومية المنعقدة بولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتحديد مدى مشاركتهم فى العمليات العسكرية بسوريا، وذلك بعد جلبهم مجموعة ضخمة من الأسلحة والطائرات المتطورة إلى سوريا، وتواجد جنودهم بأزيائهم الرسمية بالحواجز الأمنية بمدينة اللاذقية دون محاولة لإخفاء هويتهم، ليشاركوا قوات بشار الأسد فى حماية المدينة.

ويكلف الطيارون الروسيون بمهمات قصف فى الوقت الحالى نظرًا لأن نظرائهم من الطيارين السوريين سيحتاجون بعض الوقت قبل إجادة قيادة الطائرات المتطورة التى جلبتها روسيا، لكن القوات الروسية لن تتورط بمعارك برية فى الوقت الحالى إلا فى حالة الضرورة القصوى وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن بوتين أصبح لديه القدرة على التأكيد على وجود قوات روسية برية لمواجهة تنظيم داعش فى ظل غياب نظرائهم من الدول الغربية التى فشلت فى مواجهة التنظيم عسكريا.



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