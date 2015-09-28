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قوات الأمن السعودية تقتل اثنين يشتبه فى انتمائهما لداعش

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قوات الأمن السعودية تقتل اثنين يشتبه فى انتمائهما لداعش قوات الأمن السعودية تقتل اثنين يشتبه فى انتمائهما لداعش
قالت وزارة الداخلية فى بيان اليوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت متشددين يشتبه فى انتمائهما لتنظيم داعش وألقت القبض على ثلاثة فى مداهمات منسقة بالرياض وفى مدينة الدمام بشرق المملكة.

وذكر البيان الذى بثته وكالة الأنباء السعودية أن المشتبه بهم ينتمون لخلية تابعة لتنظيم داعش كانت "تخطط لتنفيذ عمل إرهابى وشيك" وأن أحد المواقع التى تمت مداهمتها كان يستخدم فى تصنيع المتفجرات.
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