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الداخلية السعودية: القبض على الإرهابى فيصل حامد الغامدى بالرياض

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الداخلية السعودية: القبض على الإرهابى فيصل حامد الغامدى بالرياض الداخلية السعودية: القبض على الإرهابى فيصل حامد الغامدى بالرياض
أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها، منذ قليل، أن وزارة الداخلية أعلنت القبض على المطلوب فيصل حامد الغامدى فى الرياض.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الكشف عن خلية جديدة لداعش فى مدينتى الرياض والدمام، وكشفت وكرًا للقاءاتهم فى حى الفيحاء فى الرياض.

وقالت فى بيان لها، اليوم، إن القوات الأمنية قامت بأربع عمليات متزامنة فى الرياض والدمام لضبط هذه الخلية، ونتج عنها قتيلان، والقبض على ثلاثة.

وأشارت إلى أن القتيلين هما عبد العزيز زيد الشمرى، وعقيل عميش المطيرى، حيث الأول تم قتله خلال العملية الأمنية التى تمت فى الدمام، بينما الآخر خلال العملية الأمنية فى الرياض.

وأوضحت أنه خلال الاشتباك الأمنى فى الدمام تم القبض على المطلوبين مهند محمد العتيبى وفهد فلاح الحربى، وفى الرياض تم القبض على المطلوب فيصل حامد الغامدى.

وأضافت الوزارة أن عقيل المطيرى هو من قائمة الـ85 مطلوبًا، واستعيد من العراق وتم سجنه ثلاثة أعوام، وتسلل إلى اليمن وعاد متسللاً، بينما المطلوب فيصل الغامدى كان قد هدد والديه بالقتل، ووالده أبلغ عنه.

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مصر 365

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