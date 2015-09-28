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اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة القدس القديمة

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اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة القدس القديمة اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة القدس القديمة
شهدت مدينة القدس القديمة اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المسجد الأقصى ،واستخدمت القوات الإسرائيلية القنابل المسيلة للدموع . بينما رفعت نساء القدس نسخ من القرآن الكريم مرددين شعارات ضد قوات الاحتلال احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى.

كما منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من دخول المجمع الذى يضم المسجد الأقصى، والمعروفة بالحرم الشريف واليهود باسم جبل الهيكل فى مدينة القدس القديمة.
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