27 قتيلا فى غارة جوية على حفل زفاف باليمن

قال مسئول محلى وسكان أن 27 شخصا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا اليوم الاثنين فى غارة جوية على حفل زفاف فى جنوب غرب اليمن.

وقال أحد السكان أن 12 امرأة وثمانية أطفال وسبعة رجال قتلوا فى الغارة الجوية التى أصابت خيمتين فى قرية واحجة القريبة من ميناء المخا على البحر الأحمر يقام بهما حفل زفاف أحد السكان ينتمى لجماعة الحوثى. وذكر مسئول محلى أن عدد القتلى 30. ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من المتحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية.

وتأتى ضربة اليوم الاثنين الجوية بعد يوم من قصف طائرات هليكوبتر تابعة للتحالف لمنازل فى قرية بشمال اليمن أمس الأحد مما أسفر عن سقوط 30 قتيلا معظمهم من المدنيين.

ويقصف التحالف جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران منذ ستة شهور فى محاولة لطردها من العاصمة صنعاء التى سيطرت عليها قبل عام وإعادة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى للسلطة.

وتقع قرية واحجة فى تعز التى سيطر عليها الحوثيون فى مارس عندما بدأوا يتقدمون صوب مدينة عدن الجنوبية حيث كان يتمركز هادى قبل توجهه إلى السعودية

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