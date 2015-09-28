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مقتل 15 مدنيًا بينهم أطفال فى غارات لقوات بشار الأسد على ريف دير الزور

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مقتل 15 مدنيًا بينهم أطفال فى غارات لقوات بشار الأسد على ريف دير الزور مقتل 15 مدنيًا بينهم أطفال فى غارات لقوات بشار الأسد على ريف دير الزور
قتل 15 مدنيًا بينهم خمسة أطفال فى غارات لقوات النظام السورى على مدينة فى ريف محافظة دير الزور (شرق) التى يسيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش، وفق المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، إن "ما لا يقل عن 15 مواطنًا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء ضربات جوية عدة لطائرات النظام استهدفت السوق المقبى بمدينة الميادين فى ريف دير الزور الشرقي".

وأضاف، أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة".

والأحد، أسفرت غارات لقوات النظام على بلدة كفربطنا فى الغوطة الشرقية بريف دمشق عن مقتل اربعة مدنيين، وفق المرصد.

وقتل شخصان فى حى العدوى بدمشق فى قذائف أطلقها مقاتلو المعارضة، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

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