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شريف إسماعيل يناقش مع 4 وزراء خطوات استصلاح الـ 1,5 مليون فدان

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شريف إسماعيل يناقش مع 4 وزراء خطوات استصلاح الـ 1,5 مليون فدان شريف إسماعيل يناقش مع 4 وزراء خطوات استصلاح الـ 1,5 مليون فدان
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين بشأن مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، كمرحلة أولى من مشروع استصلاح وتنمية 4 ملايين فدان، وذلك بحضور وزراء التخطيط والإسكان والرى والزراعة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء قد أكد على دراسة كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروع بشكل متكامل، بما يسهم فى تعظيم العائد من تنفيذه، حيث يعمل أيضا على زيادة المساحة المنزرعة فى ، وخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، وشدد على أهمية أن تتولى إدارة المشروع شركة تكون مهمتها متابعة تنفيذ كافة مراحله، وذلك وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تم عرض المقترح الخاص بتأسيس شركة لإدارة مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، ودور الجهات المختلفة المشاركة فيها، وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة البدء الفورى فى اتخاذ الإجراءات الخاص بتأسيس الشركة التى ستتولى إدارة المشروع، وكذا تحديد المساهمين (قطاع عام – قطاع خاص- بنوك وطنية) فى رأس مال الشركة وحصصهم، وكذا الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة به، وأسلوب وشروط طرح الأراضى للشباب والمستثمرين.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع برنامج زمنى متكامل بالخطوات التنفيذية والفنية للمشروع على أن يتضمن كل منطقة على حدة، من ناحية الأنشطة الزراعية والسكانية والخدمية، وكذا التنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، لتحديد المحاصيل التى ستتم زراعتها، وذلك طبقاً لمدى توافر المياه ونوعيتها وكمياتها والزراعات المناسبة لها، ووفقاً للتوزيع الجغرافى للأراضى فى المشروع.

وتابع القاويش أنه بالاضافة إلى ذلك سرعة الانتهاء من حفر الآبار الاستكشافية فى غرب المنيا لتقديم الدراسة النهائية لنوعية المياه والمخزون الجوفى المؤكد بهذه المنطقة، وتحديد الزراعات المناسبة لنوعية التربة والمياه.

كما وجه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة معلومات متكاملة بشأن خريطة المياه الجوفية فى مصر، للاستفادة منها فى تنفيذ المشروع.

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مصر 365

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