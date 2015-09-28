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المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية يختتم زيارته لتوجو

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المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية يختتم زيارته لتوجو المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية يختتم زيارته لتوجو

صرح السفير المصرى في توجو كريم شريف، بأن السفير مصطفى القونى المبعوث الشخصى لرئيس الجمهورية اختتم يوم 24/9/2015 زيارته الرسمية إلى توجو، والتى قام خلالها بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره التوجولى فاورى جناسينبى تتناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى المبعوث الرئاسي المصري خلال الزيارة برئيس الوزراء التوجولى، حيث أبلغه تحيات الرئيس وكذا تحيات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كما أعاد تأكيد الدعوة الموجهة إلى الرئيس فاورى جناسينبى لزيارة فى المستقبل القريب، وتناول مع المسئول التوجولى تطورات الأوضاع السياسية والإقتصادية الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتى سيحضرها كلا الرئيسين المصرى والتوجولى وطلب الدعم التوجولى للترشح المصرى للعضوية المصرية غير الدائمة فى مجلس الأمن للفترة 2016/2017.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء التوجولى بتاريخية وتميز العلاقات المصرية/التوجولية، وطلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء المصرى الجديد وتمنياته له بالتوفيق والسداد، كما أكد على قيامه بنقل الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس التوجولي فاورى، وشدد على مساندة توجو الكاملة لترشح مصر للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن.

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