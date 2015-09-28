مصر تطالب الأسرة الدولية بموقف ضد تعديات إسرائيل فى القدس

طالبت مصر بوقفة قوية من جانب منظمة التعاون الإسلامى والأسرة الدولية، لوقف التعديات الإسرائيلية فى القدس، كما أكدت ضرورة ضمان عدم تكرارها، وكذا ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولى للجانب الإسرائيلى بالإقدام على أية خطوة من شأنها تغيير الأوضاع التاريخية الراهنة أو تقسيم المسجد الأقصى، حيث إن ذلك سيكون له تداعياته الخطيرة على الأوضاع فى المنطقة.

جاء ذلك ضمن الكلمة التى ألقاها السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية بالنيابة عن وزير الخارجية خلال الاجتماع الثانى لفريق الاتصال الوزارى المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامى المعنى بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف، والذى عقد على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، لبحث آخر التطورات بالقدس.

وأكد السفير هشام بدر أن سامح شكرى قام برئاسة مجموعة الاتصال الفرعية المنبثقة عن فريق اتصال لجنة القدس، وذلك بصفته ممثلا لرئاسة القمة الإسلامية، وإلى قيام الفريق خلال النصف الأول من العام الجارى بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين، حيث تم شرح خطورة ما تم على الأرض ونقل قلق العالم الإسلامى إزاء الانتهاكات فى القدس وحول المسجد الأقصى، والتأكيد على ضرورة تحرك هذه الدول من أجل وقف تلك الممارسات.

وحذرت مصر خلال الاجتماع من استمرار مساعى تهويد القدس، سواء عن طريق تبديل تكوينها الديمغرافى، أو وضعها القانونى.

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