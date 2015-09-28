بالصور.. كواليس حضور عز أمام قضاء إدارى المنوفية لحسم مصيره فى الانتخابات

حصل "اليوم السابع" على صور حضور رجل الأعمال المهندس أحمد عز، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، لنظر الطعن المقدم على استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المرتقبة.

وحضر عز صباح اليوم إلى مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم، للمثول أمام المحكمة، التى تم رفعها ظهر اليوم برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، وعضوية المستشارين محمد صالح وتامر عرفة وياسر عبد المقصود، لإصدار قرارها النهائى فى الطعن.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى أحمد عز المستشار يحيى عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والأمين العام السابق، ومحافظ الشرقية السابق.

وطالب عبد المجيد فى مرافعته المحكمة بإصدار حكم بعودة لسباق الانتخابات لأنه له احقيه فى الترشح فى الانتخابات، مقدما حافظة أوراق تثبت أنه مرشح له الحق فى الانتخابات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف، قد قضت الأسبوع الماضى بقبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب.



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