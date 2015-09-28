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جابر نصار: مشكلتنا فى عيال الألتراس "الصيع" والمخالف "هيدوق المر كاسات"

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جابر نصار: مشكلتنا فى عيال الألتراس "الصيع" والمخالف "هيدوق المر كاسات" جابر نصار: مشكلتنا فى عيال الألتراس "الصيع" والمخالف "هيدوق المر كاسات"
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، "إن المشكلة الأساسية التى كانت تواجه الجامعة شوية العيال الأولتراس الصيع اللى كانوا يدخلون من الباب الرئيسى بالشماريخ والخرطوش والألعاب النارية".

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أن الأمن الإدارى واجه هؤلاء الطلاب وألقى القبض عليهم وسلمهم للشرطة مما أدى إلى الانتهاء وتحجيم مظاهرات الإخوان، كما حدث بالعام الماضى، مؤكدا أن العام الماضى شهد مظاهرات خفيفة لطلاب الإخوان.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "أى طالب هيخالف القواعد الجامعية لجامعة القاهرة سيشرب المر كاسات من خلال تطبيق القانون بحذافيره على كل هؤلاء المخالفين".

وداعب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أحد الطلاب بسبب "قصة شعره"، قائلا: "القصة دى متكلفة جامد عاملها بكام دى"، فيما رد الطالب "على قد فلوسى بالظبط".

وحرص العديد من الطلاب أصحاب القصات الغريبة، على التقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة القاهرة بعد موقفه مع الطالب.

جدير بالذكر أن جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قام صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية على كليات الجامعة للتأكد من سير العملية التعليمة بسلام.


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