أوباما يستنكر مطالب دعم بشار: أينبغى علينا مساندته لأن البديل هو الأسوأ؟

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قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن هناك بعض القوى تفرض قوتها بما يتنافى مع القانون الدولى، متابعًا "نرى تقييد للإعلام والمجتمع المدنى، ويقال إن هذا التقهقر ضرورى لمنع الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبى".

وأضاف الرئيس الأمريكى باراك أوباما، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "على هذا الأساس يقال إننا ينبغى أن ندعم نظام بشار الأسد الذى يرمى بالبراميل المتفجرة لقتل المدنيين، لأن البديل هو الأسوأ".

وأشار أوباما، إلى أن التكنولوجيات فى يد الأفراد يستغلها من ينشر التطرف والإرهاب، مؤكدا أن هناك تزايد فى رؤوس الأموال لكن العدوى المالية خطيرة.

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