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أوباما: لن نتردد فى استخدام القوة العسكرية للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا

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أوباما: لن نتردد فى استخدام القوة العسكرية للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا أوباما: لن نتردد فى استخدام القوة العسكرية للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إن الولايات المتحدة لن تتردد فى استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن نفسها، وعن حلفائها.

وأضاف أوباما خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن تعلمت فى العراق درسًا صعبًا، ولا يمكن فرض الاستقرار على أرض أخرى، "وينبغى العمل مع الجهود الدولية، لأننا بمفردنا لن ننجح، والقوة وحدها لا يمكن أن تفرض النظام على المجتمع الدولى".

وتابع أوباما: "يمكن أن تضعوا المعارضين فى السجون لكن لا يمكن أن تحبسوا الأفكار، والمنظمات غير الحكومية فى الولايات المتحدة الأمريكية تفضح الفساد".

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