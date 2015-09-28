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رئيس الوزراء الإسبانى لانفصالىّ كتالونيا: لا تحاور حول وحدة البلاد

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رئيس الوزراء الإسبانى لانفصالىّ كتالونيا: لا تحاور حول وحدة البلاد رئيس الوزراء الإسبانى لانفصالىّ كتالونيا: لا تحاور حول وحدة البلاد
قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، إنه على استعداد "للحوار ولكن فى إطار الدستور وليس بشأن "نهاية وحدة إسبانيا"، وذلك فى أول تصريح له عقب الفوز الانتخابى للانفصاليين فى كتالونيا خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة التى شهدها الإقليم أمس.

وشدد "راخوى" فى تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، على أنه مستعد للإصغاء والتحاور لكنه ليس مستعدًا لخرق القانون، ولن يتحدث حول وحدة إسبانيا ولا السيادة، وأكد أن "مزاعم البعض فى كتالونيا كانت ولا تزال خارج إطار القانون، وتبين الآن أنهم لم يعودوا يحظون بدعم غالبية المواطنين".

وقال راخوى، "إذا كان أحدهم ينوى تصفية السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية فليقل ذلك وإنى مستعد للتحدث عن الباقى، وأضاف "يمكننا التوصل إلى اتفاق مهم حول بعض القضايا".

وكان الائتلاف الانفصالى الرئيسى فى كتالونيا أعلن الاثنين أنه قادر على إطلاق العملية التى ستقود هذه المنطقة الغنية فى شمال شرق إسبانيا نحو الاستقلال فى 2017 بعد فوزه فى الانتخابات الإقليمية.

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