مصر تحاول تثبيت لقاء زامبيا.. وتحضر البديل لمواجهته في الإمارات

وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميا على استضافة منتخب مصر في مباراتين وديتين يلتقي فيهما الفراعنة بالسنغال ثم، بـــ فريق أخر.

المنتخب المصري يلعب أمام السنغال في الثامن من اكتوبر، وهيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة مصر على لقاء ثان يخوضه الفريق في الـ11 من الشهر ذاته.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره الزامبي لإقناعه بخوض لقاء أمام الفراعنة، لكن الأخير مرتبط بمباراة أخرى يحاول تنظيمها يوم 10 اكتوبر.

وصرح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأن زامبيا وعدت مصر بمواجهتها في حال لم تنجح في إتمام مساعيها لإقامة لقاء يوم 10 اكتوبر.

في الوقت نفسه خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره في الرأس الأخضر ليكون الأخير البديل في حال لم تنجح مساعي مواجهة زامبيا.