ساحر النجم لـ في الجول: أثبتنا أننا الأقوى في إفريقيا.. ونريد الفوز على الزمالك في الإياب

الانتصار لم يكن وليد الصدفة. هذا هو رأي النجم التونسي في اكتساحه لضيفه الزمالك بخمسة أهداف لهدف خلال ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

بغداد بونجاح مهاجم النجم الذي سجل هدفا في مرمى الزمالك تحدث مع FilGoal.com بعد الانتصار الكبير للفريق التونسي على أرضه ووسط جماهيره.

وقال بغداد بونجاح أحد أهم مفاتيح لعب النجم على الصعيد الهجومي: "الانتصار يعد تاريخيا بالنسبة لي على فريق قوي مثل الزمالك".

وتابع "في تلك المباراة أثبتنا أننا الأقوى في إفريقيا. ونؤكد أيضا أن انتصارنا لم يكن وليد الصدفة".

وأردف "الآن تركيزنا سينصب على الإياب يوم السبت. نريد العودة من القاهرة بانتصار أخر".

وتحدث اللاعب عن هدفه في الزمالك، مفصحا "عانيت من سوء حظ أمام الفرق المصرية التي واجهتها سابقا 3 مرات. لكني في تلك الليلة نجحت".