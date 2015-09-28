رفض استئناف مرتضى منصور على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه في سب ممدوح عباس

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد، برفض الاستئناف المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس.

وكانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمرو حسانين، وسكرتارية سامي غريب قد قضت بتغريم رئيس نادي الزمالك 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس.

وجاء في الدعوي قيام رئيس الزمالك الحالي بربط اسم ممدوح عباس فى بعض الأحداث والجرائم التى تخص نادى الزمالك خلال الأربع سنوات التى كان فيها جالسًا على مقعد رئيس النادى، وبالتحديد حتى صدور قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة فى الحكومة المصرية السابقة، بإقالة مجلس إدارته بالكامل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش.

جاء فى الدعوي أن رئيس نادى الزمالك الحالى اتهم عباس بإهدار المال العام، بإغراقه نادى الزمالك فى كم هائل من الديون، بتعاقده مع بعض الصفقات التى تخص الفريق الأول، أمثال الغانى جونيور أجوجو قلب هجوم منتخب غانا الوطنى الأسبق، والأردنى خالد سعد الظهير الأيسر لمنتخب الأردن الوطنى، والفرنسى هنرى ميشيل المدير الفنى لمنتخب المغرب الأسبق، والذى كان مديراً فنياً للزمالك فى عام 2009، بجانب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المصريين من أنديتهم، ومنهم نور السيد، وإسلام عوض، ومؤمن زكريا، بجانب أحمد الشناوى عندما كان معاراً من النادى المصرى البورسعيدى فى الموسم قبل الماضى.