صورة - كيف سيقدم سواريز المساعدة لميسي أثناء إصابته؟

التقطت الصحف الإسبانية صورا لثنائي برشلونة لويس سواريز وليونيل ميسي أثناء ذهابهما لحضور مران الإثنين حيث كان الأول يقود السيارة بسبب إصابة الأخير.

وقرر سواريز مساعدة صديقه الأرجنتيني بتولي قيادة السيارة أثناء فترة إصابته في الذهاب والعودة إلى التدريبات بحكم الجيرة التي تجمعهما حيث أنهما يسكنان في شارع واحد بمدينة برشلونة.

الصور أظهرت تبادل الثنائي للضحك والمزاح طيلة الطريق من المنزل إلى مكان تدريبات النادي.

يذكر أن ميسي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 أو 8 أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به في أوتار الركبة أثناء مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري.