رئيس الوزراء يوجه بوضع برنامج زمنى لأعمال مشروع قرية الأمل

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين، بشأن مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية، بحضور وزراء الإسكان، الرى، التنمية المحلية، الزراعة، ومحافظ الإسماعيلية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول ما تم من خطوات لتنفيذ المشروع، وكذلك الخطوات الجارى تنفيذها فى مختلف جوانبه، ومن ذلك منطقة الصوب الزراعية والتى تضم 514 صوبة، حيث تم الانتهاء من إنشاء الهيكل المعدنى للصوب، وحفر عدد من الخزانات للمياه، وتركيب البولى إثيلين لعدد 7 خزانات، وكذا الانتهاء من أعمال التدبيش وشبكة المياه.

وفيما يتعلق بمنطقة البيوت الزراعية التى تضم 68 بيتاً زراعياً، فقد تمت الإشارة إلى الانتهاء من أعمال تسوية الأرض المخصصة لإنشائها، ونهو أعمال تركيب الهيكل المعدنى لها، وجارى الانتهاء من أعمال التجهيزات الداخلية بها.

من ناحية أخرى، فقد تمت الإشارة إلى الانتهاء من كل أعمال التشطيبات للمساكن والمبانى الخدمية بالقرية، ونهو أعمال شبكات المياه الداخلية للمساكن، وأعمال شبكة الكهرباء الداخلية، علماً بأنه جارى العمل فى شبكة الطرق، وذلك بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال شبكة الكهرباء بمنطقتى الصوب الزراعية والمساكن، وفيما يتعلق بأعمال شبكة الجهد المتوسط، فقد تم إطلاق التيار الكهربائى حتى الموزع الرئيسى، وجار الانتهاء من تركيب المحولات المستخدمة فى الرى، وذلك حتى يتم تسليمها للمستفيدين مستقبلا.

وأكد السفير حسام القاويش، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بضرورة وضع برنامج زمنى متكامل لكافة الأنشطة الجارية بالمشروع، بمشاركة كافة الوزارات والأجهزة العاملة فى المشروع، وذلك على أن يتم عقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة البرنامج الزمنى والموقف النهائى للمشروع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه أيضاً بإستكمال الأعمال بكافة الوحدات السكنية والخدمية، والطرق الداخلية والسور الخارجى للقرية، وكافة الطرق الداخلية، وتقسيم الأراضى، وتركيب الطلمبات وحفر أحواض التجميع للمياه، وتطهير الترع. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تيسير إجراءات استكمال الأوراق المطلوبة لشباب الخريجين الراغبين فى المشاركة بالمشروع، كما وجه بإقامة منظومة فعالة للأمن فى القرية لحماية المعدات والمنشآت، وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد سداد المقدمات المالية، وذلك مع تكفل الدولة بتقديم الدعم اللازم لصالح شباب الخريجين.

كما وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الإجراءات الخاصة بتوفير المياه المطلوبة لرى المساحات الزراعية بزمام القرية، وضرورة استخدام الزراعات التى تتلائم مع الظروف البيئية وكميات المياه المتاحة، وأكد على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات المياه والكهرباء والطرق بالمشروع وبخاصة فى منطقة البيوت الزراعية، وكذلك الانتهاء من تنفيذ خط المياه الذى يصل بين محطة مياه قرى التوطين والقنطرة شرق، ومن ذلك نهو الأعمال الإنشائية لمحطة الرفع والمعالجة الخاصة بالمشروع.