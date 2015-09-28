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بالأسماء.. اعتماد رؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء الجدد

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بالأسماء.. اعتماد رؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء الجدد بالأسماء.. اعتماد رؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء الجدد
ينشر اليوم السابع أسماء رؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء الجدد، بعد اعتماد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة، حركة التغييرات منذ قليل.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جميع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء تمت إحالتهم للتقاعد، وهم شركات "القاهرة لإنتاج الكهرباء، شرق وغرب ووسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء من السد العالى".

وأشار المصدر إلى أنه تم تعيين المهندس محمد مختار رئيساً لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء خلفاً للمهندس شعبان خلف لبلوغه السن القانونى، مشيراً إلى تعيين المهندس أحمد الحسينى رئيساً لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء خلفاً للمهندس حمدى عزب، بالرغم من أدائه المتميز فى تنفيذ الخطة العاجلة، إلا أن بلوغه السن القانونية كان وراء الإطاحة به.

وأضاف المصدر أنه تم تعيين المهندس إبراهيم الشحات رئيساً لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء خلفاً للمهندس على حسن، وتعيين المهندس عمرو عبد المحسن رئيسا للمحطات المائية "السد العالى" خلفاً للمهندس عبد النبى عبد الغنى.

وأوضح المصدر أنه تم تغيير 5 رؤساء لشركات توزيع الكهرباء فقط من إجمالى 9 شركات على مستوى الجمهورية وهم شركات جنوب القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا جنوب الدلتا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وذلك بعد بلوغهم الـ60 عاماً.

وأشار المصدر إلى أنه تم تعيين المهندس حمدى عكاشة رئيساً لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خلفاً للمهندس محمد أبو بكر، و تعين المهندسة ابتهال محمد رئيساً لشركة شمال الدلتا كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ الوزارة خلفاً للمهندس صلاح رضوان.

وتعين المهندس محمد عسل رئيساً لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفاً للمهندس حمدى عكاشة ،و تعين المهندس حسام محمد رئيساً لشركة جنوب القاهرة خلفاً للمهندس علاء عبد العزيز و تعين المهندس رأفت مجدى رئيسا لشركة الوسطى لتوزيع الكهرباء.

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