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غدا.. وصول أولى رحلات الحجاج.. والسعودية تسمح لمشرفين بالتعرف على الجثث

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غدا.. وصول أولى رحلات الحجاج.. والسعودية تسمح لمشرفين بالتعرف على الجثث غدا.. وصول أولى رحلات الحجاج.. والسعودية تسمح لمشرفين بالتعرف على الجثث

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أعلن أيمن عبد الموجود، مدير المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، بدء تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، موضحًا أن الحجاج القادمين من مطار القاهرة إلى مطار جدة سيغادرة من مطار المدينة المنورة، والعكس.

وأكد عبد الموجود، فى تصريحات صحفية، أن أول رحلة عودة من الأراضى المقدسة إلى القاهرة، ستقلع صباح غد الثلاثاء 29 سبتمبر، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، تقل حجاج محافظتى الجيزة والمنوفية، والذين سافروا للمملكة كأول فوج يوم 4 سبتمبر، مشيرا إلى أن رحلات العودة من الأراضى المقدسة إلى القاهرة مستمرة حتى 13 أكتوبر المقبل، وهو آخر يوم محدد لتواجد الحجاج فى المملكة.

وأوضح مدير المؤسسة القومية للحج، أن السلطات السعودية سمحت بدخول لجنة من المشرفين المستشفيات للتعرف على الجثث وآخر حصر من قبل السلطات السعودية لأعداد وجنسيات المتوفين فى حادث التدافع فى منى.

وأكد عبد الموجود أن اللجنة تعرفت على عدد كبير من المفقودين ضمن الحجاج المتوفين فى المستشفيات، مشيراً إلى أن التعرف على الجثث تم بعد مجهود صعب للغاية، خاصة أن ملامح الحجاج المتوفين تغيرت بالكامل نتيجة لحادث التدافع والدهس.

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مصر 365

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