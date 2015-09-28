بيان لـ"الكهرباء" يعلن رسميا أسماء رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع
اعتمد المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، حسب بيان منذ قليل، حركة تغييرات واسعة شملت عددًا من رؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>- المهندس محمد مختار فهمى راغب ـ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
>- المهندس أحمد الحسينى عبد الله الصيرى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>- المهندس محمد عبد الباقى محمد أبوسنة ـ رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس محمد السعيد محمد العبد ـ رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس إبراهيم الشحات إبراهيم ـ رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس محمد عمرو عوض الكريم أحمد على ـ رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس ناجى عارف ناشد مينا ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس حسام الدين حسن عفيفى حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس حمدى محروس سالم عكاشة ـ رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس محمد أحمد السيد حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى ـ رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس ابتهال على الشافعى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس محمد أحمد أبو العزم عسل ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس مدحت عويس فودة خلف ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس رأفت حسين إبراهيم أحمد شمعة ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
شركات الإنتاج
>- المهندس محمد مختار فهمى راغب ـ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
>- المهندس أحمد الحسينى عبد الله الصيرى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>- المهندس محمد عبد الباقى محمد أبوسنة ـ رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس محمد السعيد محمد العبد ـ رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس إبراهيم الشحات إبراهيم ـ رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس محمد عمرو عوض الكريم أحمد على ـ رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
شركات التوزيع:
>-المهندس ناجى عارف ناشد مينا ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس حسام الدين حسن عفيفى حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس حمدى محروس سالم عكاشة ـ رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس محمد أحمد السيد حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى ـ رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس ابتهال على الشافعى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس محمد أحمد أبو العزم عسل ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس مدحت عويس فودة خلف ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس رأفت حسين إبراهيم أحمد شمعة ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
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