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بيان لـ"الكهرباء" يعلن رسميا أسماء رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع

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اعتمد المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء ، حسب بيان منذ قليل، حركة تغييرات واسعة شملت عددًا من رؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:

شركات الإنتاج


>- المهندس محمد مختار فهمى راغب ـ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
>- المهندس أحمد الحسينى عبد الله الصيرى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>- المهندس محمد عبد الباقى محمد أبوسنة ـ رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس محمد السعيد محمد العبد ـ رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس إبراهيم الشحات إبراهيم ـ رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
>-المهندس محمد عمرو عوض الكريم أحمد على ـ رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

شركات التوزيع:


>-المهندس ناجى عارف ناشد مينا ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس حسام الدين حسن عفيفى حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس حمدى محروس سالم عكاشة ـ رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس محمد أحمد السيد حسن ـ رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس محمد عبد العليم السيد السطوحى ـ رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس ابتهال على الشافعى ـ رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
>-المهندس محمد أحمد أبو العزم عسل ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس مدحت عويس فودة خلف ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
>- المهندس رأفت حسين إبراهيم أحمد شمعة ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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