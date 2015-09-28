المتحدث باسم الرئاسة: اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة تجتمع 5أكتوبر

تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين أوضح خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى الليلة الماضية، أن الأمر يتعلق بالحكومة الجديدة الجارى تشكيلها فى إثيوبيا والخطوات التى سيتم إتخاذها من جانب المسئولين فى الحكومة الإثيوبية الجديدة للتعامل مع ملف سد النهضة بشكل عاجل وسريع من خلال عقد اللجنة الثلاثية يوم 5 أكتوبر المقبل .