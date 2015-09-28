وزير الأوقاف يتعهد بتعويض الحجاج المضارين

تعهد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج بتعويض أي حاج أُضيرَ من أي بعثة أو رحلة بما يعوضه عن الضرر الذي لحق به خصما من الشركة أو على الجهة المتسببة.

وأعلن أن البعثة تدرس بعناية أي شكاوى أو طلبات تُقدّم إليها ، وتعمل على حلها بكل جدية واهتمام حيث طلبت شركات السياحة بدء التفويج إلى المدينة اول أمس بدلًا من يوم الإثنين حفاظًا على تعاقداتها مع الفنادق بمكة المكرمة والمدينة ، حيث إن هذا التأخير كان سيكبدها خسائر مالية كبيرة ، وهو ما تم رفعه إلى وزارة الحج السعودية فاستجابت له وتم تطبيقه.

وأضاف جمعة في بيان له أن بعض الحجاج من ذوي ضحايا الحادث والمصابين طلبوا تعديل مواعيد سفرهم ، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية وشركة مصر للطيران لافتًا إلى بعض الشكاوى من صعوبات التنقل تم حل بعضها بالتنسيق مع الجانب السعودي ويجري دراسة بعضها بعناية.