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6 نصائح للقضاء على الوزن الزائد بعد عيد الأضحى

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6 نصائح للقضاء على الوزن الزائد بعد عيد الأضحى 6 نصائح للقضاء على الوزن الزائد بعد عيد الأضحى
بعد مرور عيد الأضحى المبارك، يخرج الكثيرون بزيادة كبيرة من الوزن، ويبذلون العديد من الحيل للتخلص منه.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون أثناء عيد الأضحى المبارك، يتسبب فى تراكم تحت الجلد، وزيادة الوزن بشكل كبير.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد عيد الأضحى، ومنها:

1- ينصح بتناول 5 وجبات فى اليوم، على أن يكونوا 3 وجبات رئيسية و 2 خفيفة.
>2- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة .
>3- عدم الذهاب والتنزه فى الأماكن المتوفر فيها الأطعمة السريعة، واستبدلها بالأماكن التى تتميز بالخضرة والتى تشجع على المشى.
>4- الحرص على اتباع نظام غذائى متكامل العناصر الغذائية، والذى يهتم بالفواكه والخضراوات، فهذا هو الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد.
>5- الإكثار من تناول الماء.
>6- ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

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مصر 365

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