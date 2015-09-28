تعرف على أعراض تكيسات الكلى وطرق علاجها

تكيسات الكلى لفظ غير شائع ولا يعرفه البعض، فهذه التكيسات التى تظهر على الكلى وحولها أمر مزعج، وتسبب بعض الأعراض المرضية وتحدث بعض الخلل بوظائف الكلى على المدى القريب أو البعيد.

وفى هذا الشأن حدثنا الدكتور محمد عامر استشارى أمراض الكلى والمسالك، عن تكيسات أو أكياس الكلى والتى تظهر وتنمو وتختلف من حالة إلى أخرى، موضحا أن أسبابها فى الغالب ما تكون ناتجة عن تاريخ عائلى مرضى بها، وكذا الإصابة بها قد تؤدى بالكلى إلى إصابتها بأضرار كثيرة.

ومن أهم الأضرار التى تلحق بالكلية التى تظهر عليها بعض الأكياس، فحسب د.عامر، قد يعانى المريض من حالة التهاب بالكلى نتيجة نزيف هذه الأكياس، ولا شك أن الأعراض المرضية تزيد بممارسة العادات غير الصحية والتى تضر بالكلى، منها الإقلال من شرب المياه بكميات منظمة على مدار سنوات، كذا تناول الطعام المضر بالكليتين كالملئ بالأملاح والصوديوم وغيرها، كذلك تعاطى الكثير من الأدوية كالفيتامينات والمسكنات دون إشراف طبى ودون حدود، يضر بالكلى أعظم ضرر، وقد تصبح هذه الأكياس سبب من أسباب ضمور أحد الكليتين، لذا لابد من سرعة علاجها والأهم البعد عن الممارسات غير الصحية السابق ذكرها.

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