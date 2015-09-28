دراسة: إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يؤثر سلبا على صحتك النفسية

فى دراسة جديدة، توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يمكن أن يكون له آثار ضارة ليس فقط على علاقتك الحميمة مع شريك حياتك، بل على صحتك العقلية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترى فيه بعض الأبحاث الطبية، أن مشاهدة الأفلام الإباحية يعد شكلا صحيا للتعبير الجنسى، والبعض الآخر يعتقد أنه هو الشر الذى يؤدى إلى توقعات غير واقعية وإدمانها.

فقد وجد الباحثون أن أولئك الذين يعتقدون أنهم مدمنو الأفلام الإباحية، عانوا أيضا من مشاكل صحية مثل الاكتئاب والغضب، والقلق.

ومع ذلك، لم يكن ذلك نتيجة لمشاهدة الأفلام الإباحية فى حد ذاتها، بل كان نتيجة الشعور بأن مشاهدتها أصبحت عادة لا يمكن السيطرة عليها.

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