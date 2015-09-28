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أرقام في الجول – لن تصدق كم مرة استرجع معروف يوسف الكرة للزمالك من النجم؟

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أرقام في الجول – لن تصدق كم مرة استرجع معروف يوسف الكرة للزمالك من النجم؟ أرقام في الجول – لن تصدق كم مرة استرجع معروف يوسف الكرة للزمالك من النجم؟

صفر.. هذه هي عدد مرات استرجاع معروف يوسف لاعب وسط الزمالك للكرة في مباراة النجم الساحلي التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد للفرسان.

فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي قال بعد المباراة إن الزمالك ظهر دفاعه سيئا بسبب عدم تعامل الفريق الأبيض مع الضغط التونسي في وسط الملعب.

وتؤكد الأرقام أن الزمالك لم يستطع افتكاك الكرة من النجم، خاصة في الجانب الأيسر للفريق الأبيض.

هذه الجبهة مثلها محمود عبد المنعم كهربا هجوما وحمادة طلبة دفاعا، وبينهما معروف يوسف.

لكن أرقام يوسف تقول إن الزمالك أخفق في هذا الشق من الخطة تماما.

فالنيجيري الأعسر حال دون وصول تمريرة للاعبي النجم الساحلي 3 مرات.

لكنه فشل في كل مرة حاول فيها الضغط على لاعب من النجم لاسترجاع الكرة منه.

هذا ساعد هجمات النجم على أن تستمر لفترات طويلة، ما تم ترجمته في النهاية لخمسة أهداف في شباك أحمد الشناوي.

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