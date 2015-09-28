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تحليل في الجول - طارق مصطفى: هذه هي الغلطة الأكبر لفيريرا مع الزمالك أمام النجم

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تحليل في الجول - طارق مصطفى: هذه هي الغلطة الأكبر لفيريرا مع الزمالك أمام النجم تحليل في الجول - طارق مصطفى: هذه هي الغلطة الأكبر لفيريرا مع الزمالك أمام النجم

هذه هي الغلطة الأكبر لجوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أمام النجم. كان على المدرب البرتغالي أن يدرك سريعا: اليوم ليس يوم فريقك. فلا تجازف أكثر.

هذا ما يؤمن به طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق للدفاع الحسني الجديدي المغربي وهو يتحدث عن خسارة الفريق الأبيض 5-1 أمام النجم التونس.

وقال طارق مصطفى لـFilGoal.com: "في البداية يجب توضيح أن الزمالك كله لم يكن في حالته. وهذا يحدث في كرة القدم".

وتابع "لكن ما كان يمكن أن يغير الحال نوعا ما هو أن يدرك فيريرا ذلك في الوقت المناسب".

وأفصح "لو كنت مكان فيريرا، لأغلقت خطوطي بعد هدف أيمن حفني وعند وصول النتيجة إلى 2-1 وخرجت بأقل الخسائر".

وأكمل "هذا مهم في كرة القدم. أن تمتلك القدرة على معرفة أن اليوم ليس يومك، وبالتالي عليك ألا تخرج بخسائر غير قابلة للتعويض".

 

مشكلة لفيريرا

لكن التمس طارق مصطفى العذر لفيريرا في أمر واحد، مفصحا "غياب إبراهيم صلاح وأحمد توفيق أثر جدا على الزمالك".

وأوضح "فيريرا يلعب بثلاثي في وسط الملعب، أنت أخذت 2 من أهم أسلحته في هذا الدور. وبالتالي تأثر الزمالك سلبا دون شك".

واستفاض "لكن فيريرا ظل يهاجم وظن أنه سيفوز على النجم في تونس رغم حالة لاعبي الزمالك. ربما كان هذا هو الخطأ".

ويلعب الزمالك مباراة الإياب في نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم يوم السبت المقبل.

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