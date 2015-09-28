تقرير في الجول - صفقات الأهلي والزمالك التي لم تعالج ثغراتهما بعد

يقولون إن فترات الانتقالات مثل توقفات السباقات في عالم السيارات.. الثانية لتبديل قطع الغيار والأولى لإكمال نواقص الفريق.

قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك درسا جيدا نواقص الفريق خلال الموسم المنقضي ودخلا موسم الانتقالات الصيفي بهدف سد ثغراتهما من أجل موسم مقبل أقوى منافسة.

لكن لاتزال هناك ثغرات لم تنغلق بعد. ربما في حاجة للوقت أو بعض اللاعبين لم يدخلوا في الأجواء بعد، لكن المحصلة أن هناك ثغرات في فريقين دفعا الكثير من الملايين.

في هذا التقرير يسلط FilGoal.com على مراكز ظهرت أضعف من غيرها خلال مشاركات الأهلي والزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية أمام أورلاندو والنجم على الترتيب.

الأهلي

خوان كارلوس جاريدو ترك رسالة قبل رحيله عن الأهلي مفادها أن الفريق في حالته الحالية لا يصلح للمنافسة على البطولات وأنه يحتاج لقلبي دفاع ومهاجمين ولاعب خط وسط بديل لحسام غالي.

رحل جاريدو وتولى فتحي مبروك المهمة وأبرم الأهلي صفقاته الجديدة في كل المراكز.. جون أنطوي وماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي وأحمد الشيخ في الهجوم، صالح جمعة في خط الوسط وأخيرا أحمد حجازي ورامي ربيعة في الدفاع.

صفقات الأهلي تظهر أنها تسد كل الثغرات، ولكن...

الأهلي وجد ثغرة في الظهير الأيسر بحسب ما ظهر على حال الفريق في الأسابيع الأخيرة.

حسين السيد دفاعيا لم ينجح أمام الزمالك، وصبري رحيل لم يشبع جماهير الأهلي هجوميا.

كذلك الأهلي ضم ثنائي دفاع منتخب مصر الأساسيين متمثلين في أحمد حجازي ورامي ربيعة لكنه يفشل في قيدهما حتى الأن!

لجنة الكرة في الأهلي قيدت شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي جدو في بداية الصيف ثم اكتشفت أن رحيلهما بات لزاما لقيد ربيعة وحجازي.

وفي ظل تلك الحالة ظهرت معاناة الأهلي الدفاعية أمام الزمالك في نهائي كاًس مصر وفي ذهاب نصف النهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام أورلاندو بايرتس.

الزمالك

أدرك الزمالك تماما في الموسم الماضي أن أولويته القصوى هي سد ثغرة مركز الظهير الأيسر التي خلقها رحيل محمد عبد الشافي إلى أهلي جدة السعودي.

وفي ظل أصوات تقول إن الزمالك يملك فريقا قويا بالفعل ولا يريد سوى تدعيمات قليلة لتقوية الفريق بشكل أكبر فضلت الإدارة ضم عدد كبير من الصفقات الجديدة القوية متمثلة في اثنين بمركز الظهير الأيسر هما شريف علاء من المقاولون العرب ومحمد عادل جمعة من المصري.

إبراهيم عبد الخالق متوسط ميدان سموحة وفي الهجوم ضم الزمالك محمود كهربا وأحمد حمودي ومحمد سالم وأحمد حسن مكي.

صفقتا الفريق الأبيض في مركز الظهير الأيسر لم تحل أي منهما المشكلة.

لازال جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يعتمد على حمادة طلبة في هذا المركز رغم استقدام لاعبين في نفس موقعه.

وربما لعب عنصر أخر دورا في قرار فيريرا.

فشريف علاء الذي استقدمه الزمالك من المقاولون كظهير أيسر هو قلب دفاع في الأساس ووظفه حسن شحاتة كظهير أيسر أما محمد عادل جمعة فهو جناح أيسر في منتخب الشباب وبسبب حاجة المصري لظهير أيسر لعب في ذلك المركز وتألق فيه.

كذلك في مركز الوسط المدافع، عانى الزمالك من ثغرة وهي غياب البديل الجيد لمعروف يوسف. والسبب أن إبراهيم عبد الخالق غير مقيد إفريقيا لأنه لعب مع سموحة في دوري الأبطال قبل الانتقال للقلعة البيضاء.