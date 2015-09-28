اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول.. لماذا تم توزيع ' كرات وملابس ' على الجمعية العمومية

الصور قد تجعلك تأخذ الأمر على محمل خاطئ، لهذا حرص اتحاد الكرة على توضيح لماذا تم توزيع بعض الحقائب المليئة بأدوات رياضية على أعضاء الجمعية العمومية.

اليوم كان الموعد الأول للقاء الجمعية العمومية لكن النصاب لم يكتمل إذ لم يحضر سوى 36 ممثلا عن أندية من أصل 115 عضوا.

بالتالي تم تأجيل اللقاء إلى يوم الثلاثاء، وإن لم يكتمل النصاب سيصبح من حق اتحاد الكرة أن يناقذش هو الملفات في جدول الأعمال والتي يأتي على رأسها الميزانية ومشاكل الأندية وقبول الأعضاء الجدد.

ورغم عدم اكتمال النصاب، حرص أعضاء اتحاد الكرة على توزيع تلك الحقائب على من حضر.

وفسر جمال علام رئيس اتحاد الكرة لـFilGoal.com "لا تجد الكثير من الفرص لتوزيع تلك المستحقات لأصحابها أفضل من يوم انعقاد الجمعية العمومية".

وتابع "في ظل وجود الكثير من الأندية منحناهم الأشياء التي هي حق لهم وكنا نحتفظ بها في مخازننا من عقد شركة الرعاية بريزنتيشن".

وأضاف "لكل ناد 20 ألف جنيه وحقائب فيها أدوات رياضية. هذه مستحقات وبالتالي نسددها في مثل هذا الوقت دوما".